Kalenderblatt 2016: 10. Oktober

41. Kalenderwoche, 284. Tag des Jahres

Noch 82 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Gereon, Jakob, Viktor

HISTORISCHE DATEN

2015 - In Berlin demonstrieren mindestens 150 000 Menschen gegen die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada (TTIP und CETA).

2006 - Russlands Präsident Wladimir Putin beginnt in Dresden einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland und bietet der Bundesrepublik einen massiven Ausbau der Energie-Zusammenarbeit an.

2001 - Im Militäreinsatz «Enduring Freedom» gegen die Taliban in Afghanistan stirbt der erste US-Soldat.

1996 - Die US-amerikanische Time Warner Inc. wird durch Übernahme der Turner Broadcasting Inc. für rund sieben Milliarden Dollar (10,5 Milliarden Mark) wieder zum größten Medienkonzern der Welt.

1996 - Zehn Jahre nach dem Anschlag auf die Berliner Discothek «La Belle» werden in Berlin zwei mutmaßliche Attentäter verhaftet.

1991 - Eine in den USA entwickelte Maus, die durch Genmanipulation leicht an Krebs erkrankt, wird als erstes Tier in Europa patentiert.

1986 - Gerold von Braunmühl, Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, wird in Bonn von einem RAF-Kommando auf offener Straße erschossen.

1981 - Bei der bis dahin größten Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik versammeln sich in Bonn 250 000 bis 300 000 Menschen.

1946 - In der sowjetischen Besatzungszone nimmt die spätere DDR-Nachrichtenagentur ADN («Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst») ihre Tätigkeit auf.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: In Kalifornien darf nun allerorts Wäsche auf einer Leine zum Trocknen aufgehängt werden. Gouverneur Jerry Brown hat ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. In vielen Häusersiedlungen war das Aufhängen von Wäsche auf Balkonen und im Garten bisher tabu. Wäscheleinen galten als Schandfleck, die das Schönheitsempfinden der Wohnanlagen beeinträchtigen.

GEBURTSTAGE

1941 - Peter Coyote (75), amerikanischer Schauspieler («Erin Brockovich»)

1941 - Ken Saro-Wiwa, nigerianischer Schriftsteller und Menschenrechtler, hingerichtet 1995

1941 - Gert Voss, deutscher Schauspieler, vielfach ausgezeichnet als Schauspieler des Jahres («theater heute»), gest. 2014

1906 - Klaus Mehnert, deutscher Journalist, Schriftsteller und Politologe («Der Sowjetmensch»), gest. 1984

1901 - Alberto Giacometti, Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner, gest. 1966

TODESTAGE

2011 - Karl Wienand, deutscher Politiker, langjähriger Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag, wurde 1996 wegen Spionage für die DDR verurteilt, geb. 1926

1963 - Édith Piaf, französische Chansonsängerin («Non, je ne regrette rien»), geb. 1915