Das neue inFranken.de: übersichtlich, nutzerfreundlich und modern

Liebe Leserinnen und Leser,herzlich willkommen auf der neuen Website Ihrer fränkischen Nachrichten!Ab sofort präsentiert sich inFranken.de in neuer Gestalt. Das Design des Portals wurde überarbeitet und responsiv gestaltet. So erhalten Sie noch schneller und einfacher die Nachrichten aus Ihrer Region und Antworten auf Ihre Fragen aus und über Franken.Dank der automatischen Anpassung der Website an Ihr Endgerät erhalten Sie unabhängig von dessen Bildschirmgröße alle Inhalte auf einen Blick. Die neue, einheitliche Schriftart erleichtert das Lesen der Artikel.Selbstverständlich hat sich auch unser inFranken.de-Logo mit frischem Design an unseren neuen, moderneren Internetauftritt angepasst.Die wichtigsten Themen finden Sie weiterhin direkt auf der Startseite. Diese wurde jedoch klarer strukturiert. Sie beschränkt sich nun auf das Wesentliche und gestaltet sich dadurch übersichtlicher.Sie haben zudem die Möglichkeit Ihre Region und Gemeinde auszuwählen und erhalten dadurch bereits auf der Startseite Inhalte zu Ihren Interessen und aus Ihrer Heimat. Ihre Einstellungen werden auch automatisch für den nächsten Besuch gespeichert. So sehen Sie auf Ihrer persönlichen Startseite das, was Sie wirklich interessiert und unmittelbar betrifft.Am Ende aller Artikel finden Sie inhaltliche Schlagworte, die Sie als angemeldeter Nutzer zu Ihrem persönlichen Navigationspunkt "Meine Themen" hinzufügen können. Unter diesem Reiter erhalten Sie daraufhin alle neuen Meldungen zu Ihren Interessen.inFranken.de hat ein breites Angebot an Inhalten und Services. Die unterschiedlichen Themen finden Sie in der Hauptnavigation des Portals. Die einzelnen Inhaltsbereiche sind in der Navigation nun klarer definiert und voneinander abgetrennt, damit Sie sich leichter zurechtfinden. Die verbesserte Suchfunktion unterstützt Sie zudem beim Finden der gesuchten Artikel. Ergänzt wurden die bisherigen Navigationspunkte durch die Themenbereiche "Freizeit & Tourismus" und "Ratgeber". Schauen Sie hier einfach vorbei und stöbern Sie in den neuen Inhalten Weiterhin bieten wir exklusive Inhalte und Hintergrundbeiträge unserer Redakteure im Rahmen unseres Premium-Programms inFranken.de PLUS an. Diese Artikel sind normalerweise unseren Zeitungslesern sowie Nutzern unseres Onlineabonnements vorbehalten, denn wir wissen ihre Treue zu schätzen.Damit alle Nutzer das neue inFranken.de vollumfänglich ausprobieren können, ist in den nächsten 14 Tagen lediglich eine kostenlose Registrierung nötig, um inFranken.de PLUS zu nutzen. Zu erkennen sind diese Premium-Beiträge auf dem Portal am entsprechenden Logo.Jede Verbesserung ist eine Veränderung, die zunächst ungewohnt ist. Damit diese Veränderung auch tatsächlich als Verbesserung bei Ihnen ankommt, sind wir auf Ihre Rückmeldung angewiesen.Was denken Sie über das neue inFranken.de? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und wir geben unser Bestes, inFranken.de auch weiterhin zu überarbeiten und genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Denn unser Ziel ist es, Sie nicht nur zu informieren, sondern zu begeistern.Weitere Fragen beantworten wir gerne direkt im untenstehenden Chatfenster der Website.Nicht nur auf unserer neuen Website halten wir Sie auf dem Laufenden. inFranken.de finden Sie auch auf sozialen Netzwerken, bei Youtube Google Plus oder als kostenlose App zum Download.