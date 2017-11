Bayern, Sachsen, Berlin - so unterschiedlich lieben die Deutschen

Das ist Menschen in Beziehungen wichtig





Ansprüche an einen Partner



Erfahrung und Experimentierfreude bei Sex - je nach Bundesland gibt es da große Unterschiede. Das zeigt eine Umfrage der Partnerbörse Elitepartner.de. Während fast jeder dritte Berliner schon eine Affäre am Arbeitsplatz hatte - doppelt so viele wie der Bundesdurchschnitt - haben Hessen häufiger Sex im Auto: Fast jeder zweite Hesse hatte schon Sex auf vier Rädern. Befragte Niedersachsen hatten zu 32 Prozent schon mal beim ersten Date Sex und jeder fünfte Rheinland-Pfälzer hatte schon zu dritt oder zu viert Sex.Aber nicht nur beim Thema Lust sind sich die Bundesländer nicht einig: Auch bei Vorstellungen von Liebe und Treue gibt es große regionale Unterschiede. Für nur 39 Prozent der Hamburger wäre Fremdgehen ein Trennungsgrund, während Niedersachsen da weniger Spaß verstehen: Hier ist für 57 Prozent Schluss nach einem Seitensprung.Thüringer suchen offenbar die Verschmelzung mit ihrem Partner - 79 Prozent fühlen sich ohne ihn oder sie unvollständig. Bayern würden auch Freundschaften für ihre Beziehung leiden lassen - fast jeder Dritte würde dieses Opfer bringen.Nordrhein-Westfalen wünschen sich nur zu 80 Prozent Freiraum, während Hamburger auch in einer Beziehung eben diesen sehr wichtig finden: Hier geben 94 Prozent an, dass Freiraum in einer Partnerschaft wichtig ist.Menschen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg wünschen sich, das ihr Partner gebildet ist, während Baden-Württemberger zu 70 Prozent gutes Aussehen für wichtig halten. Für Brandenburger ist das zu nur 58 Prozent wichtig. Außerdem wünschen sich Menschen in Sachse-Anhalt, dass der Partner familienorientiert und kinderlieb ist.Die Singles in Berlin tun sich schwerer als der Bundesdurchschnitt, sich auf nur einen Partner einzulassen. Rund 39 Prozent der Hauptstadt-Singles geben an, sie fänden nur schwer einen Partner für eine (monogame) Beziehung. In Schleswig-Holstein ist man dagegen besonders gerne Single. 63 Prozent der Singles in Schleswig-Holstein sind mit ihrem Single-Status zufrieden.Alleine? Interessante Singles aus Franken findest du auf www.single.infranken.de