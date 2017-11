"Captain America" Chris Evans verrät sein Fitness-Geheimnis - und wir werden "fit in Franken"

Und was macht Captain America?



In unserer Frühjahrsserie geht es seit dem 9. April um das, was die meisten Menschen im Frühjahr bewegt: Gesundheit, Fitness und Ernährung. Expertenrat und Praxistipps, Fitnessübungen, Rezepte und Geschichten von besonderen Menschen sind Themen, die es täglich in unserer Tageszeitung und auf inFranken.de zu lesen gibt. Jeden Donnerstag auf einer Doppelseite im Journal, an allen anderen Tagen auf der Wetterseite. Acht Wochen lang.Ein bisschen Unterhaltung gehört auch immer dazu - heute beantworten wir die Frage, wie Chris Evans (34) alias "Captain America" an seine beeindruckenden Muskeln kommt. "Ganz einfach", sagt der Star. "Du gehst ins Fitnessstudio, bewegst schwere Sachen hoch und runter. Du machst das, bis du nicht mehr kannst und dicke Muskeln hast." Das ist eine Möglichkeit. Andere verraten wir in den Teilen unserer Serie.Unsere Videos zur Bürogymnastik, ein Quiz über kuriose Sportarten, einen Wissenstest zu Ernährungsmythen und alle Artikel der Serie finden Sie zum Nachlesen gebündelt auf www.fit.inFranken.de.