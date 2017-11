Einen fröhlichen Auftakt in den Oktober mit böhmisch-mährischen Klängen bescherten "Dieter und seine Musikanten" am Sonntag 200 Zuhörern im Festsaal des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg. Das Benefizkonzert zugunsten "Helfen macht Spaß" war wie bei früheren Darbietungen des Ensembles geprägt von einer herzlichen Atmosphäre.



Bewusst kurz hielt Dietmar Hagel vom Bezirksklinikum seine Begrüßung: "Dieter Zapf und seine Musikanten sind ja bekannt für ihre gute Stimmung. Ich wünsche den Zuhörern nun viel Spaß, lassen Sie sich verzaubern", hieß er Gäste und Ensemble willkommen und wies darüber hinaus natürlich auch auf den Benefizcharakter der Veranstaltung hin. Hagel dankte in diesem Zusammenhang dem Dirigenten und seinen Musikern, dass diese sich mit diesem Konzert in den Dienst der guten Sache stellten. Der Eintritt zu dem Konzert war kostenfrei, freiwillige Spenden kamen aber der Aktion "Helfen macht Spaß" und damit bedürftigen Personen und Hilfsprojekten zugute.



Zeitlos schön

Für ihr Kommen wurden die Zuhörer mit einem breiten Repertoire böhmisch-mährischer Stücke belohnt. Sie wandelten zusammen mit den Musikern "unter böhmischen Sternen" oder genossen musikalische "Streicheleinheiten". Neben fast zwei Dutzend weiteren Weisen durfte beispielsweise auch der zeitlos schöne "Egerländer Musikantenmarsch" nicht fehlen.



Trompete, Querflöte, Tuba , Schlagzeug - das Ganze wirkte für das Ohr des Zuhörers so spielerisch leicht. Dahinter stecken aber doch allerhand Probestunden. In gelungener Weise boten die Musikern etwa die "Bodensee-Polka" und die "Freibier-Polka" dar. "Aber nicht, dass jetzt alle nach draußen rennen, das Stück heißt halt so", lachte Dieter Zapf.



Humorvoll wie immer schlüpfte der Dirigent zugleich in die Rolle des Moderators und hatte manch lustigen Spruch parat im Dialog mit dem Publikum. So verwunderte es nicht, dass der Funke im Nu übersprang. Die Zuhörer genossen die gut eineinhalb Stunden. Zusätzliche Würze verliehen wurde der Veranstaltung mit einigen Solodarbietungen. So intonierten Martin Gmell und Manfred Krebs die "Trumpet hearts oder Carina Treml und Stefan Buron die "Spatenpolka". Ein nicht alltägliches Erlebnis zuteil wurde dem Publikum mit einer Alphorn-Darbietung von Waltraud Schilling.



Der von ihr dargebotene "Alphornzauber" wurde seinem Namen gerecht. Auch die Trompetensoli von Klaus Sünkel und Rüdiger Schorr sowie die Gesangseinlagen von Dieter Zapf zusammen mit seiner blinden Tochter Jasmin ("Böhmische Liebe", "Wir Musikanten") erfuhren den verdienten Beifall.

Passenderweise fiel der Konzerttermin auch noch auf den am 1. Oktober begangenen Internationalen Tag der Musik. "Dieter und seine Musikanten" machten selbigem in wunderschöner Art und Weise Ehre. Doch selbst das schönste Konzert hat irgendwann ein Ende, lautstarker Applaus brandete auf. "Bis zum nächsten Mal", winkte Dirigent Dieter Zapf noch einmal ins Publikum. "Ich hätte noch stundenlang zuhören können", meinte eine Besucherin ganz versonnen.

Dankbar für 90 Minuten akustische Wellness ließen die Gäste auch am Ausgang, wo der Spendenkorb von "Helfen macht Spaß" aufgestellt war, ihr Herz sprechen, unterstützten somit Not leidenden Mitmenschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Höhe der Spendensumme steht noch nicht fest.



Anhänger von "Dieter und seinen Musikanten" dürfen sich in nicht allzu ferner Zukunft übrigens auf ein nächstes Gastspiel des Ensembles freuen, nämlich am Montag, 23. Oktober um 18.30 Uhr im Gasthaus Brückner in Obersdorf bei der Kirchweih.