Warum heißt es "links" und "rechts" politisch?

Sitzordnung im Parlament



Politische Einstellungen werden häufig als "rechts" oder "links" bezeichnet. Wie die Bundestzentrale für politische Bildung auf ihrer Internetseite schreibt versteht man unter linken Werten unter anderem Gleichheit, Gerechtigkeit, Nähe und das Internationale und Kosmopolitische. Als rechte Werte werden unter anderem Betonung der Unterschiede, Autorität, Distanz und das Nationale angesehen.Die Bezeichnungen "rechts" und "links" gehen - wie Dr. Johannes Schmidt,Akademischer Direktor des Lehrstuhls für Politische Theorie an der Uni Bamberg verrät - auf die traditionelle Sitzordnung der Parteien in den Parlamenten zurück. Aus der Sicht des Parlamentpräsidenten sitzen die "progressiven" Parteien links und die "konservativen" Parteien rechts. Aufgekommen ist die Unterscheidung in "links" und "rechts" vor etwa 200 Jahren während der Französischen Nationalversammlung. Die Sitzordnung setzte sich auch in anderen Parlamenten durch. Auch im Deutschen Bundestag sitzen die ehr konservativen Parteien auf der rechten und die ehr sozialistischen Parteien auf der linken Seite.Haben Sie Fragenaus dem Alltag, die Sie nie zu stellen wagten oder die Ihnen bisher niemand beantworten konnte? Dann schreiben Sie an leserreporter@infranken.de und wir beantworten Ihre Fragen!