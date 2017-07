Unwetter: So verhält man sich bei Gewitter richtig

Wohin kann ich gehen, wenn kein sicherer Unterschlupf in Sicht ist?





Darf ich mich bei Gewitter unter einen Baum stellen?





Muss ich im Haus etwas beachten?





Wie gehe ich vor, wenn das Unwetter Schäden am Haus verursacht hat?



Nach der Hitze in den letzten Tagen kommen Gewitter: Unwetter drohen in vielen Teilen Deutschlands. Das sollte man bei Unwetterwarnungen wissen - egal, ob man sich im freien Umfeld oder im Haus aufhält:Eine flache Stelle oder gar eine Mulde im Gelände suchen, rät die Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder (BAG). Kurz gesagt: Am besten ist man tiefer als das umgebende Gelände, da hohe Punkte Blitze anziehen. Dort geht man in die Hocke, stellt die Füße eng nebeneinander und legt die Arme um die Knie. Schirme oder Fahrräder sollten weggeworfen werden. Auf keinen Fall sollte man sich auf den Boden legen oder mit den Händen auf der Erde abstützen, betont der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE).Auf keinen Fall. Zu Bäumen sollten es laut VDE möglichst zehn Meter Abstand sein. Mindestens ein Meter, besser noch drei Meter Abstand sollte es zu Gebäuden, Metallmasten und Felswänden sein. Zu Überlandleitungen hält man laut BAG idealerweise einen Abstand von 50 Metern. Und: Selbst das Anlehnen an einen Zaun kann gefährlich sein. Entfernen sollte man sich außerdem von Gewässern und Hügeln.Während eines Gewitters sollte man nicht duschen und baden, rät der VDE. Und zur Sicherheit elektrische Geräte vom Strom nehmen oder einen Überspannungsschutz verwenden. Handys und schnurlose Telefone lassen sich aber gefahrlos benutzen.Fenster und Rollläden zu schließen und sich von ungeschützten Öffnungen fernzuhalten ist zudem wichtig. Außerdem sollte man den Kontakt zu allen metallenen Leitungen vermeiden, die ins Haus führen - etwa die Telefonleitung, das Antennenkabel, die Fernwärmeversorgung sowie Wasser-, Gas- und Stromleitungen.Versicherte müssen die Schäden unverzüglich melden, damit sie den vollen Versicherungsschutz nicht gefährden, erklärt der Bund der Versicherten (BdV). Schriftlich sollte dies per Einschreiben erfolgen. Als erste Maßnahme kann es aber auch ausreichen, anzurufen oder eine E-Mail zu schicken.Zur Dokumentation sollten Betroffene Fotos machen. Daneben ist eine Aufstellung der beschädigten Gegenstände sinnvoll sowie Zeugenaussagen. In der Regel wird die Versicherung einen Gutachter schicken, der sich den Schaden ansieht. Wichtig ist es, beschädigte Gegenstände nie ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers zu entsorgen.