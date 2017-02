Test von ZDF-Magazin: Stoffe in Baby-Tee kann Krebs auslösen

von DPA

Sehr beunruhigendes Ergebnis: Das Verbrauchermagazin "WISO" des ZDF hat Kräutertees für Säuglinge und Kleinkinder untersucht und ein erschreckendes Ergebnis geliefert.



Jeder dritte dieser Babytees beinhaltet krebserregende Pflanzenstoffe. Die Laboruntersuchung wurde vom ZDF-Verbrauchermagazin "WISO" in Auftrag gegeben und in der Sendung am Montagabend vorgestellt.



Krebsstoffe in Babytees

17 Teemischungen wurden unter die Lupe genommen. In 5 davon wurden demnach sogenannte Pyrrolizidina kaloide (PA) nachgewiesen.



Gift in Tees für Kleinkinder



Laut Bundesamt für Risikobewertung (BfR) können diese pflanzlichen Gifte den Organismus schädigen und sind möglicherweise krebserregend. Die Tees stammten von Discountern, Apotheken und Drogerien.



Im Allgemeinen seien die Giftstoffe nur in hoher und langer Dosierung für Menschen gefährlich, sagte Thomas Efferth, Professor am Lehrstuhl für Pharmazeutische Biologie an der Universität Mainz. Allerdings sind Kleinkinder meist noch nicht so abwehrbereit wie Erwachsene.