T-Shirt und Sonnenbrille: Der Frühling kommt nach Franken

Frühlingswetter am Donnerstag und Freitag





Regnerisches Wochenende



Hallo Sonnenschein, Winter ade! Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es jetzt jeden Tag ein wenig wärmer, ehe am Donnerstag der meteorologische Höhepunkt der Woche folgt.Wie die Wetterexperten berichten, soll es an diesem Tag bis zu 17 Grad warm werden. Und damit ist es warm genug T-Shirts und Sonnenbrillen - und vielleicht einen ersten Besuch in der Eisdiele!Am Dienstag und Mittwoch muss zwar noch mit etwas Regen und mehreren Wolken gerechnet werden, jedoch baut sich danach das trockene und sonnige Hoch zum Donnerstag und Freitag auf - das meldet der Wetterexperte Stefan Ochs (wetterochs.de) aus Herzogenaurach. An diesen Tagen kommt die Sonne zum Vorschein - bloß vereinzelnde Wolkenfelder können am Himmel bestehen.Wie das Wochenende wird, steht laut Wetterochs noch nicht sicher fest. Die Vorhersagen legen sich aber langsam auf schlechteres Wetter fest: Es soll windiges Regenwetter mit Temperaturen um die zehn Grad geben. Daher kommen wir am Donnerstag und Freitag nur kurzzeitig in den Genuss des Frühlingswetters.