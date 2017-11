Spenden, sponsern, stiften: Was in der Steuererklärung anerkannt wird

Im Sommer schenkte Heinz Bruder seiner Heimatstadt Fürth eine Million Euro seines Privatvermögens - ein besonderer Fall wegen der Höhe des Betrags und dem Umstand, dass der 85-jährige Spielwarenfabrikant zunächst anonym bleiben wollte. Aber auch weniger betuchte Bürger geben gern: Dem Deutschen Spendenmonitor zufolge wurden vergangenes Jahr vier Milliarden Euro gespendet. Der Fiskus fördert die Großzügigkeit. Ein Überblick.



1. Spende: Jede freiwillige Leistung für gemeinnützige Zwecke ist eine Spende, wenn's keine Gegenleistung gibt - von der Steuer abgesetzt werden können aber nur Leistungen an "steuerbegünstigte Organisationen". Milde Gaben an Bedürftige erkennt der Fiskus nicht an, Sachspenden hingegen schon. Wenn ein Kunstmäzen einem staatlichen Museum ein Gemälde schenkt, kann er den Wert von der Steuer absetzen (wogegen er Schenkungssteuer zahlen muss, wenn sein Sohn das Bild bekommt). Spenden sind grundsätzlich in einer Höhe von bis zu 20 Prozent der gesamten Einkünfte als Sonderabgaben steuerlich absetzbar. Höhere Spenden lassen sich ins Folgejahr übertragen.



2. Stiftung: Eine Stiftung wird von jemandem gegründet, der möchte, dass dauerhaft ein bestimmtes Zweck erfüllt wird. Dieser Wille des Stifters spielt eine besondere Rolle - sogar nach seinem Tod. Das unterscheidet Stiftungen zum Beispiel von Vereinen. Außerdem wird das gestiftete Vermögen in der Regel nicht angetastet; lediglich die Erträge werden verwendet. Ist der Stiftungszweck gemeinnützig, wird die Stiftung steuerlich ähnlich begünstigt wie eine Spende - sowohl bei der Gründung als auch später können die Beträge abgesetzt werden.



3. Spendennachweis: Ein Satz neuer Fußbälle oder 500 Euro für den Verein? Ob Geld- oder Sachspende spielt für die steuerliche Absetzbarkeit keine Rolle, so lange es eine ordentliche "Zuwendungsbescheinigung" gibt. Die Spendenquittung mit festgelegten Angaben sollte man für die eigenen Unterlagen kopieren, das Original geht ans Finanzamt. Bei Sachspenden wird eine Rechnung oder ein ordentlich ermittelter Schätzwert benötigt. Bei Spenden bis zu 200 Euro reicht ein "vereinfachter Nachweis" wie der Kontoauszug oder Einzahlungsbeleg bei der Bank. Für Spenden im Katastrophenfall genügt der vereinfachte Nachweis auch bei Beträgen über 200 Euro, ebenso wie derzeit bei Spenden an gemeinnützige Organisationen zum Zweck der Flüchtlingshilfe. Das Finanzministerium hat diese Regelung zunächst bis zum Jahresende befristet.



4. Sonderfall Firma: Großzügige Unternehmer tun gut daran, sich Expertenrat zu holen, denn da gibt's im deutschen Recht einige Fallstricke. Wer beispielsweise einen ausgemusterten Computer, Drucker oder Beamer einer gemeinnützigen Organisation schenken möchte, darf nicht davon ausgehen, dass abgeschriebenes Betriebsvermögen wertlos ist. Der Fiskus rechnet mit dem Wiederbeschaffungswert - darauf ist dann Umsatzsteuer fällig. Erwartet eine Firma sich einen wirtschaftlichen Vorteil, gilt ihr Engagement auch nicht mehr als Spende. Sondern als Sponsoring. Es hat steuerrechtlich auch Vorteile: Die Kosten können als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.