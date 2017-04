Pollenallergie: Die besten Apps

Pollen

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch die unangenehme Zeit für alle Allergiker. Pollen fliegen wieder durch die Natur und viele Allergiker wissen oft nicht, wann sie mit welchen Pollen rechnen müssen. Es gibt viele Apps, die unter anderem zeigen, wo wie viele Pollen fliegen, Selbsttests ermöglichen oder Behandlungsmethoden erklären. Wir haben die fünf interessantesten Apps herausgesucht:(screencode - Europäischer Pollenwarndienst, Deutscher Wetterdienst, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik)- Vorhersage für alle Orte in Deutschland- Personalisierung: Allergiefragebogen (Allergene werden ausgewertet)- Pollentagebuch (Symptome, Belastung)- Diagramme zur Entwicklung der Symptome und Belastung (auch als PDF)- Lexikon der verschiedenen Allergene(Tempo und Otriven)- Vorhersage für alle Orte in Deutschland- Pollen-Alarm: Benachrichtigungen auf das Smartphone bei hoher Pollenbelastung - maßgeschneidert auf die Pollen, auf die man allergisch reagiert- Persönliches Tagebuch: das tägliche Befinden kann eingetragen werden und so kann man die persönliche Entwicklung im Laufe des Jahres beobachten- Allergie-Tipps zum Beispiel für den Alltag, Kinder und Urlaube- Spezielle Heuschnupfen-Tipps(Dr. Jakob Bargak)- Akupressur-Tipps: Chinesische Druckmassage bestimmter Punkte am Körper soll gegen Allergie helfen- Hinweise zu Punkten am Körper, die auf Akupressur reagieren und durch die die Pollenallergie gemildert werden kann- Akupressur-Alarm: erinnert den Nutzer, die Akupressur täglich zu wiederholen- Videos mit Akupressur-Tipps nicht gratis (2,69 Euro/App)(Ratiopharm)- Vorhersage für alle Orte in Deutschland- Allergie-Infos (Definition, Symptome, Behandlung)- Selbsttest- Allergie-Tipps zum Beispiel für den Sport, Kinder und Reisen- Tipps für geeignete Medikamente- Apotheken-Suche(Vividrin akut)- Eigenes Profil: Pollen, Pollen-Alarm, Heimatregion)- Ratgeber: Tipps für Allergiker, Heuschnupfen, Kreuzallergien- Reise-Kalender für Pollen in Europa- Tipps für geeignete Medikamente- Adressen zu Allergologen- Apotheken-Suche- Notruf-Nummern