Kindergeld: Diese Familienkassen sind zuständig

Beim Kindergeld sind - außer für Beamte und Angestellte des öffentlichen Diensts - die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit zuständig. Für Franken und Teile der Oberpfalz ist dies die Familienkasse Bayern Nord . Sie befindet sich in Nürnberg und ist verantwortlich für die Bearbeitung von Kindergeldanträgen sowie für die Auszahlung des Kindergelds.Die Familienkasse Bayern Nord gliedert sich in mehrere Unterstandorte auf. Eltern können sich mit Anliegen zum Antrag, zur Kindergeldnummer oder zur Auszahlung an jeden Standort wenden. Telefonisch sind die Familienkassen unter der zentralen und kostenlosen Service-Rufnummervonzu erreichen.Schalkhäuser Straße 4091522 AnsbachMo., Di., Mi., Fr. 07:45 - 12:30 Uhr,Do. 07:45 - 12:30 und 14:00 - 18:00 UhrHofgartenstraße 14-1663739 AschaffenburgMo., Di., Fr. 08:00 - 12:30 Uhr,Do. 08:00 - 18:00 UhrOstpreußenstraße 1695032 HofDi., Mi. 08:00 - 12:30 Uhr,Do. 08:00 - 18:00 UhrSolgerstraße 190429 NürnbergMo., Di. 08:00 - 12:30 Uhr,Do. 08:00 - 18:00 UhrWackersdorfer Straße 492421 SchwandorfMo., Di., Mi., Fr. 08:00 - 12:30 Uhr,Do. 08:00 - 18:00 UhrKornacherstraße 697421 SchweinfurtMo., Di., Mi., Fr. 08:00 - 12:00 Uhr,Do. 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr