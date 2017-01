Kindergeld: Das sind die Auszahlungstermine 2017

Auszahlung Kindergeld



Auszahlungstermine Kindergeld 2017

Endziffer Januar Februar März April Mai Juni 0 07. Jan 05. Feb 06. Mrz 07. Apr 06. Mai 05. Jun 1 08. Jan 06. Feb 09. Mrz 08. Apr 07. Mai 08. Jun 2 09. Jan 09. Feb 10. Mrz 09. Apr 08. Mai 09. Jun 3 12. Jan 10. Feb 11. Mrz 10. Apr 11. Mai 10. Jun 4 13. Jan 12. Feb 12. Mrz 13. Apr 12. Mai 11. Jun 5 14. Jan 13. Feb 13. Mrz 14. Apr 13. Mai 12. Jun 6 16. Jan 16. Feb 16. Mrz 16. Apr 15. Mai 16. Jun 7 19. Jan 17. Feb 17. Mrz 17. Apr 18. Mai 17. Jun 8 21. Jan 19. Feb 19. Mrz 20. Apr 20. Mai 19. Jun 9 22. Jan 20. Feb 23. Mrz 22. Apr 22. Mai 22. Jun

Endziffer Juli August September Oktober November Dezember 0 06. Jul 06. Aug 04. Sep 06. Okt 05. Nov 03. Dez 1 07. Jul 07. Aug 07. Sep 07. Okt 06. Nov 04. Dez 2 08. Jul 10. Aug 08. Sep 08. Okt 09. Nov 07. Dez 3 10. Jul 11. Aug 10. Sep 09. Okt 10. Nov 08. Dez 4 13. Jul 12. Aug 11. Sep 12. Okt 12. Nov 09. Dez 5 14. Jul 13. Aug 14. Sep 14. Okt 13. Nov 11. Dez 6 15. Jul 17. Aug 15. Sep 15. Okt 16. Nov 14. Dez 7 16. Jul 18. Aug 17. Sep 16. Okt 17. Nov 15. Dez 8 20. Jul 19. Aug 18. Sep 20. Okt 19. Nov 17. Dez 9 22. Jul 21. Aug 22. Sep 22. Okt 20. Nov 18. Dez

Hat man erfolgreich einen Antrag auf Kindergeld gestellt, wird es monatlich ausgezahlt. Der genaue Zeitpunkt der Überweisung der Familienleistung richtet sich nach der letzten Ziffer der Kindergeldnummer. Die Kindergeldnummer findet sich auf dem Bescheid zum Kindergeld oder jeden Monat bei den Daten der Überweisung im Bankauszug.Für Angestellte des öffentlichen Diensts gelten die folgenden Auszahlungstermine nicht - sie erhalten das Kindergeld auch nicht von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, sondern von ihrer Besoldungsstelle. Das Kindergeld wird dann auch stets mit dem Gehalt ausgezahlt.Das Kindergeld wird an einem von zehn Tagen im Monat überwiesen. Der Überweisungstag bezeichnet hierbei den Tag, an dem die Zahlung angewiesen wird, nicht den Tag, an dem das Kindergeld auf dem Konto ankommt.Und das sind die Überweisungstage für das Kindergeld im Jahr 2017:1. Jahreshälfte:2. Jahreshälfte:Das sind die Auszahlungstermine für das Kindergeld im Jahr 2016:Kindergeld-Auszahlungstermine August 2016Endziffer 0: Überweisungstag 03.08.2016Endziffer 1: Überweisungstag 04.08.2016Endziffer 2: Überweisungstag 05.08.2016Endziffer 3: Überweisungstag 08.08.2016Endziffer 4: Überweisungstag 09.08.2016Endziffer 5: Überweisungstag 11.08.2016Endziffer 6: Überweisungstag 12.08.2016Endziffer 7: Überweisungstag 15.08.2016Endziffer 8: Überweisungstag 16.08.2016Endziffer 9: Überweisungstag 19.08.2016Kindergeld-Auszahlungstermine September 2016Endziffer 0: Überweisungstag 05.09.2016Endziffer 1: Überweisungstag 06.09.2016Endziffer 2: Überweisungstag 07.09.2016Endziffer 3: Überweisungstag 08.09.2016Endziffer 4: Überweisungstag 12.09.2016Endziffer 5: Überweisungstag 13.09.2016Endziffer 6: Überweisungstag 14.09.2016Endziffer 7: Überweisungstag 15.09.2016Endziffer 8: Überweisungstag 20.09.2016Endziffer 9: Überweisungstag 21.09.2016Kindergeld-Auszahlungstermine Oktober 2016Endziffer 0: Überweisungstag 06.10.2016Endziffer 1: Überweisungstag 07.10.2016Endziffer 2: Überweisungstag 10.10.2016Endziffer 3: Überweisungstag 11.10.2016Endziffer 4: Überweisungstag 12.10.2016Endziffer 5: Überweisungstag 13.10.2016Endziffer 6: Überweisungstag 17.10.2016Endziffer 7: Überweisungstag 18.10.2016Endziffer 8: Überweisungstag 19.10.2016Endziffer 9: Überweisungstag 21.10.2016Kindergeld-Auszahlungstermine November 2016Endziffer 0: Überweisungstag 04.11.2016Endziffer 1: Überweisungstag 07.11.2016Endziffer 2: Überweisungstag 08.11.2016Endziffer 3: Überweisungstag 09.11.2016Endziffer 4: Überweisungstag 11.11.2016Endziffer 5: Überweisungstag 14.11.2016Endziffer 6: Überweisungstag 15.11.2016Endziffer 7: Überweisungstag 17.11.2016Endziffer 8: Überweisungstag 18.11.2016Endziffer 9: Überweisungstag 21.11.2016Kindergeld-Auszahlungstermine Dezember 2016Endziffer 0: Überweisungstag 02.12.2016Endziffer 1: Überweisungstag 05.12.2016Endziffer 2: Überweisungstag 06.12.2016Endziffer 3: Überweisungstag 07.12.2016Endziffer 4: Überweisungstag 08.12.2016Endziffer 5: Überweisungstag 09.12.2016Endziffer 6: Überweisungstag 12.12.2016Endziffer 7: Überweisungstag 13.12.2016Endziffer 8: Überweisungstag 14.12.2016Endziffer 9: Überweisungstag 15.12.2016