Irrglaube oder Tatsache: Stechen Mücken manche Menschen lieber?

Mücken zieht ein bestimmter Hautgeruch an





Nur bei Menschengruppen sind Mücken wählerisch



Dieses Szenario kann man im Sommer immer wieder beobachten: Man ist mit Freunden an einem See oder zeltet und es wimmelt von Mücken. Allerdings werden nur einige der Anwesenden von ihnen gestochen und kratzen geplagt von Juckreiz ihre Haut auf, während andere ganz entspannt dasitzen.Manche Menschen sind für die kleinen Insekten eben attraktiver als andere, heißt es dann oft. Aber stimmt das eigentlich? Ja, bestätigt Martin Geier, Biologe aus Regensburg, der seit vielen Jahren das Verhalten von Stechmücken erforscht.Verantwortlich sei der Geruch der Haut: Jeder Mensch riecht anders, und Mücken haben dafür ein feines Näschen. Die Mischung von Stoffen wie Milchsäure, Ammoniak und Fettsäuren sei der entscheidende Faktor, ob ein Mensch bevorzugt gestochen wird oder nicht. "Dagegen kann man nicht viel machen", sagt Geier.Auch Duschen hilft nur temporär, weil es den körpereigenen Geruch nur kurzzeitig kaschiert. Ein wenig gegensteuern kann man trotzdem: "Warme Haut zum Beispiel lockt Mücken eher an", so Geier. Nach Sport im Freien sollte man also lieber schnell duschen oder sich im See abkühlen.Wirklich wählerisch sind Mücken auch nur bei Menschengruppen. Wird man unter Leuten nie gestochen, heißt das also nicht, dass Mücken einen generell verschmähen. Geier vergleicht dies mit hungrigen Menschen: "Können sie am Buffet Essen wählen, nehmen sie das, was schmeckt." Gibt es nur trockenes Brot, werden sie aber auch das essen.