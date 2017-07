In diesen Seen dürfen Hunde in Franken baden

Die Liste der Badestellen:

An den meisten Baggerlöchern und Badeseen sind Hunde keine gern gesehenen Gäste. Gehen dort die Vierbeiner baden, gibt es genervte Blicke oder gar Beschwerden. Einige Seen sind jedoch explizit auch für Hunde gedacht und bieten nassen Spaß für Zwei- wie für Vierbeiner. In Ochsenfurt gibt es sogar ein eigenes Hunde-Schwimmbad. Hier eine Übersicht - Altmühlsee (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen)- Untreusee Hof- Marloffsteiner Tongrube- Rothsee- Dennenloher Baggersee (Landkreis Ansbach)- Kleiner Brombachsee- Jägersee Feucht- Happurger See- Badesee Sulzfeld- Hundeschwimmbad Sulzfeld