Glatteis: Unwetterwarnung für ganz Franken - 100 Unfälle in Unterfranken

Aktuell über 100 Glatteisunfälle in Unterfranken. Seid bitte vorsichtig. Mehrere Unfälle auf der #A3 zwischen #Aschaffenburg und #Würzburg. pic.twitter.com/H8bxBT3IAk — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 30. Januar 2017

Vorsicht Glatteis.Lasst wenn möglich das Auto stehen.Wer unterwegs ist, langsam und vorsichtig fahren.Im Stau an die Rettungsgasse denken. pic.twitter.com/1Y2V5U6feJ — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 30. Januar 2017

Am Montagmorgen sei vor allem ein Streifen vom Kasseler Bergland im Norden bis zum Bodensee im Süden betroffen gewesen, sagte ein Medienmeteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. An der Südflanke eines Tiefs über Norddeutschland zögen mildere Luftmassen vom Atlantik herüber. Regen treffe dann auf niedrige "Straßenbelagstemperaturen", das bringe Glatteis. Das Gebiet ziehe im Tagesverlauf weiter nach Osten. "Dort sitzt der Frost noch ziemlich tief im Boden."In Franken ist am Montagvormittag vor allem Unterfranken betroffen, im Verlauf des Tages werden auch Mittel- und Oberfranken von Glätte und Regen beeinflusst sein. Auf der A3 ist es zu mehreren Unfällen gekommen, die Polizei Unterfranken bittet darum, Autofahrten, wenn möglich, zu unterlassen. Fahrer von Schwer- und Gefahrguttransporten werden dringend gebeten zum nächsten Parkplatz zu fahren.