Frostiges Franken: So wird das Wetter nach Ostern

von JOHANNES GÖRZ

Das Wetter am Osterwochenende zeigt sich noch wechselhaft mit Temperaturen um die zehn Grad. Es ist überwiegend stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen Regenfällen und Schauern. Der mäßige und in Böen frische Wind weht aus West, so der Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.



Ab Montag beginnt der Wind langsam zu drehen und bringt Nordmeer-Kaltluft nach Franken. Es kommt zu einzelnen Schauern, oberhalb von 500 Metern kann Schnee fallen.



Ab Dienstag geht es dann weiter bergab mit den Temperaturen: Dann strömt Arktikluft aus Gebieten nordöstlich von Finnland zu uns. Es ist wechselnd bewölkt mit kräftigen Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Besonders heftig und auch gewittrig sollen diese Schauer in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz ausfallen, wo sich vorübergehend eine Schneedecke ausbilden kann. Maximal werden 9 Grad erreicht.



Noch kälter wird es dann zur Wochenmitte hin. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad, die Luft wird trockener - die Schauer nehmen ab. Wo sie niedergehen, fallen sie als Schnee. Besonders frostig werden die Nächte, in der Mitte der kommenden Woche zeigt das Thermometer in Franken teilweise bis zu -5 Grad in der Nacht.