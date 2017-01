Feiertage in Bayern 2017: So günstig fallen die freien Tage in diesem Jahr

Feiertage Bayern 2017: Wer von Montag bis Freitag arbeitet, profitiert





Ihr arbeitet in Bayern mit regulären Arbeitszeiten von Montag bis Freitag? Dann freut Euch auf dieses Jahr! So viele Feiertage wie 2017 sind nämlich schon länger nicht mehr auf einen Werktag gefallen.Krankenpfleger, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte, Securitymitarbeiter, Friseure, Flugpersonal und so weiter: Bitte nicht weiterlesen! Wir wollen nicht, dass ihr euch unnötig ärgert und sagen: Dankeschön, dass ihr auch dann für uns da seid, wenn alle anderen frei haben. Auch Onlineredakteure arbeiten übrigens an Wochenenden - wir verstehen euch also nur zu gut!2017 stehen im Bundesland Bayern insgesamt 14 Feiertage an. Das ist einer mehr als üblich, weil der Reformationstag erstmals bundesweit zum Feiertag erklärt wurde. Allerdings bleibt das wohl leider eine einmalige Sache: 2017 jährt sich der Thesenanschlag Martin Luthers vom 31. Oktober 1517 zum 500. Mal.Zurück zu den positiven Nachrichten: 13 der 14 Feiertage fallen auf einen Wochentag. Noch besser: Der einzige Feiertag, der auf einen Sonntag fällt, liegt schon hinter uns. Das war nämlich Neujahr. Heilige Drei Könige : Freitag, 6. Januar 2017Karfreitag: Freitag, 14. April 2017Ostermontag: Montag 17. April 2017Tag der Arbeit: Montag, 1. Mai 2017Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 25. Mai 2017Pfingstmontag: Montag, 5. Juni 2017Fronleichnam: Donnerstag, 15. Juni 2017Mariä Himmelfahrt: Dienstag, 15. August 2017Tag der Deutschen Einheit: Dienstag, 3. Oktober 2017Reformationstag: Dienstag, 31. Oktober 2017Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 20171. Weihnachtsfeiertag: Montag, 25. Dezember 20172. Weihnachtsfeiertag: Dienstag, 26. Dezember 2017Freitag, 26. Mai 2017 nach Christi HimmelfahrtFreitag, 16. Juni 2017 nach FronleichnamMontag, 15. August 2017 vor Mariä HimmelfahrtMontag, 2. Oktober 2017 vor dem Tag der Deutschen EinheitMontag, 30. Oktober 2017 vor dem ReformationstagBayern hat bundesweit die meisten Feiertage im Jahr 2017 (14) gefolgt von Baden-Württemberg (13). Die wenigsten gibt es hingegen in Thüringen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen (jeweils zehn).Grundsätzlich ist die Festlegung der Feiertage in Deutschland Ländersache. Nur der Tag der Deutschen Einheit wurde nach der Wiedervereinigung vom Bund als Nationalfeiertag festgelegt. Ausnahmsweise ist der Reformationstag im Jahr 2017 in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag.