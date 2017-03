Ernährung: Tipps für schöne und gesunde Haut

von DPA

Vor allem nach dem Winter schaut die Haut oft fahl und ungesund aus. Doch vom Eincremen allein bekommt man keinen makellosen Teint.



Viele Faktoren beeinflussen das Aussehen der Haut

Die Lebens- und Schlafgewohnheiten spielen eine Rolle, die Erbanlagen, die psychische Befindlichkeit, Rauchen, Alkohol, die UV-Strahlung - aber auch die Ernährung. Wichtige Inhaltsstoffe wie Proteine, Vitamine, Mineralstoffe sowie Fett dringen über das Blut im Körper zur Haut vor und versorgen sie.



"Wer sich zu einseitig ernährt, läuft Gefahr, Hautprobleme zu bekommen", sagt Professorin Christiane Bayerl. Die Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden.



Vitamine und Mineralstoffe für gesunde Haut

Tagtäglich ist die Haut schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Dadurch entstehen im Organismus sogenannte freie Radikale. Ein Teil davon kann der Körper abfangen und so mögliche Zellschäden verhindern. Attackieren zu viele freie Radikale den Organismus, können sie Schaden anrichten. "Um das zu verhindern, sollte man regelmäßig sogenannte Antioxidantien zu sich nehmen", erklärt Bayerl. Dabei handelt es sich um natürliche Inhaltsstoffe, die schädliche Einflüsse auf Körperzellen abwehren. Dazu gehören die Vitamine C und E, Beta-Carotin, aber auch die Spurenelemente Selen und Zink.







Auch Gabriele Graf betont die Bedeutung von Vitaminen und Mineralstoffen für ein gesundes Hautbild: "Vitamin A wird zum Beispiel für die Erneuerung der Hautzellen benötigt und kommt in Milch, Möhren oder Fisch vor", sagt die bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf tätige Ernährungsexpertin. Vitamin C hat nicht zuletzt auch eine Funktion bei der Feuchtigkeitsregulation der Haut. Vitamin E und auch die B-Vitamine spielen bei der Hauterneuerung - etwa beim Heilen einer Wunde - eine Rolle. Sie sind unter anderem in Getreideprodukten wie Vollkornbrot, Gemüse, aber auch in Milch- und Milchprodukten enthalten.



Für den Aufbau der Haut benötigt der Körper Kalzium, Zink und Magnesium. Diese Spurenelemente nimmt man hauptsächlich durch Gemüse und Getreide, aber auch durch Fleisch und Milchprodukten zu sich.



Trinken erhöht die Spannkraft der Haut

Auch ausreichendes Trinken - am besten Mineral- oder Leitungswasser - kann zu einem schönen Hautbild verhelfen. "Wasser trinken ist wichtig für den Turgor der Haut, das heißt die Aufpolsterung aus der Tiefe und für die Spannkraft der Hautzellen", erläutert Bayerl. Margret Morlo vom Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) empfiehlt, dass Erwachsene täglich 1,5 bis zwei Liter trinken sollten.



Neben Vitaminen, Mineralstoffen und Wasser benötigt die Haut aber auch Proteine und Fette. "Proteine und deren Bausteine, die Aminosäuren, sind wichtig für die Festigkeit der Haut", erklärt Graf. Gute Eiweißquellen sind nach ihren Angaben Milch und Milchprodukte, Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen, Fisch, mageres Fleisch, aber auch Nüsse. Fette mit ungesättigten Fettsäuren, die vor allem in pflanzlichen Ölen oder Seefisch enthalten sind, benötigt die Haut, um zum Beispiel fettlösliche Vitamine zu nutzen. Wertvoll sind hier etwa Raps- oder Walnussöl oder Hering, Makrele oder Lachs.



Fett ist aber auch für den Aufbau von Zellen wichtig. "Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Kost trägt zu einer makellosen Haut bei", betont Bayerl. Wer sich mit Eiweiß mästet, wie es nicht selten Bodybuilder tun, muss damit rechnen, Akne zu bekommen. "Auch Unmengen an Burger, Chips und Wurstfette können zu unreiner Haut führen", warnt die Dermatologie-Professorin. Aus ihrer Sicht ist es kein Drama, wenn man dann und wann ungesund isst. "Allerdings kann es Akne-Probleme fördern, wenn man kontinuierlich Fast Food zu sich nimmt", erklärt Bayerl.



Ernährung, Sport und Schlaf für ein gesundes Hautbild

Die Haut ist nicht zuletzt auch ein Spiegelbild der körperlichen und seelischen Verfassung eines Menschen, egal, ob er jung oder alt ist. Wer für ausreichend Schlaf sorgt, Stress möglichst vermeidet, sich möglichst wenig UV-Strahlen aussetzt und sich ausgewogen ernährt und dabei Süßigkeiten eher sparsam zu sich nimmt, tut seinem Körper viel Gutes.



Dazu gehört auch, fünfmal am Tag eine Portion Obst und Gemüse zu essen. "Auch viel Bewegung an der frischen Luft kann schon einiges für das persönliche Wohlbefinden tun", erklärt Graf. Aus ihrer Sicht kann allein schon ein gutes Gefühl die persönliche Ausstrahlung und damit auch das Aussehen positiv beeinflussen.