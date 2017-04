Blitzmarathon 2017: Mit diesen Bußgeldern müssen Sie rechnen

Nicht nur beim Blitzmarathon 201 7 misst die Polizei Geschwindigkeiten, um Raser zu stoppen und Temposünder in ihre Schranken zu weisen. Doch während der Schwerpunktaktion kann es Autofahrer besonders häufig erwischen. An etwa 1600 Stellen in Bayern stehen Blitzer.Aber was passiert eigentlich, wenn es blitzt? Um abzuschätzen, wie viel man zahlen muss, kann man ein paar Faustregeln beachten: Schmerzhaft für den Geldbeutel wird es, wenn man mehr als 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt. Hier springt das Bußgeld von 30 Euro außerhalb von Ortschaften auf 70 Euro. Fährt man in Ortschaften mehr als 20 Kilometer pro Stunde zu schnell, legt man mindestens 80 Euro hin.Dann sammelt man auch Punkte in Flensburg. Ebenfalls interessant ist der nächste Sprung im Strafmaß: Außerhalb von Ortschaften liegt dieser bei 40 km/h mehr, innerhalb bei 30 km/h mehr. Darüber bekommt man zwei Punkte und verliert die Fahrerlaubnis für einen Monat.Befindet man sich in der Probezeit, erhöht sich die Strafe nicht, aber es kommen zusätzliche Maßnahmen hinzu: Die Probezeit wird um zwei Jahre verlängert und man muss ein Aufbauseminar besuchen.Das Strafmaß ändert sich aber durchaus, wenn man an besonders gefährdeten Stellen wie Kreuzungen oder Bahnübergängen geblitzt wird. Auch in der Nähe von Kindern oder hilfsbedürftigen Personen wird Raserei härter bestraft, da hier eine Gefährdung hinzukommt.Wer sich gegen Blitzer der Polizei mit entsprechenden Radarwarn- oder Laserstörgeräten wehren will, muss außerdem mit 75 Euro Strafe, einem Punkt in Flensburg sowie der Vernichtung des Geräts rechnen.