Abnehmen: Welche Mittel und Tipps helfen wirklich?

von DPA

Es klingt so einfach: Ein paar Pillen schlucken oder Pulver verrühren, und schon schmilzt das Fett. So kennt man es aus der Werbung. Dass es in der Realität mit dem Abnehmen nicht so einfach ist, ist vielen klar. Noch schwieriger wird es, wenn man schon viele Diäten hinter sich hat. Aber was hilft wirklich? Sind Abnehmprodukte sinnvoll, rausgeschmissenes Geld - oder sogar gefährlich?



Abnehmen mit Formula-Produkten: Hilft das?

Der wohl größte Markt an Abnehmprodukten gehört den sogenannten Formula Produkten. Das sind Pulver, die in Wasser oder Milch gerührt werden - sie sollen eine oder mehrere Mahlzeiten am Tag ersetzen. "Viele haben aber von diesen Trinkdiäten schnell genug", sagt Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg.



Schließlich bleibt der Genuss ziemlich auf der Strecke. "Außerdem sind die Werbeversprechen übertrieben." Eines der Probleme mit den Getränken stellt sich vor allem dann ein, wenn der Abnehm-Willige nur einzelne Mahlzeiten damit ersetzt: Er isst zu den anderen Mahlzeiten oder zwischendurch automatisch mehr. Der Effekt des Drinks geht damit gegen null.



Bei stark Übergewichtigen könnten die Formula Produkte aber eine Starthilfe sein, sagt Schwartau. Der Vorteil: Über solche Getränke können Betroffene eine genau abgemessene Kalorienmenge zu sich nehmen, ergänzt Lars Selig, Diätassistent und Leiter des Ernährungsteams an der Uniklinik Leipzig. Auch alle wichtigen Vitamine seien in den meisten Produkten enthalten.



Trinkdiäten exakt einhalten

Aber auch er meint: Die Trinkdiäten funktionieren nur, wenn man es ganz exakt macht. "Es funktioniert unter ärztlicher Aufsicht, wenn man nichts isst, sondern nur drei bis fünf Drinks - je nach Sorte - am Tag trinkt. Und das für sieben bis zehn Tage", sagt Selig.



"Das funktioniert kurzfristig, schließlich stellt man die Ernährung komplett um - dann muss man aber grundsätzlich an seiner Ernährung drehen", sagt Professor Andreas Fritsche vom Lehrstuhl für Ernährungsmedizin und Prävention am Universitätsklinikum Tübingen.



"Eigentlich sind alle Diäten, die auf Mangel oder Beschränkungen basieren, abzulehnen oder sogar gefährlich." Wer etwa plötzlich komplett auf Kalorien verzichte, versetze seinen Körper in einen Notstand. Mit jeder Diät, bei der man sich stark einschränkt, sinkt auch der Energiestoffwechsel - der Körper versucht mit aller Macht, die Vorräte zu halten. Das Abnehmen wird doppelt schwierig. "Je mehr Diäten man macht, desto weniger wirken die", sagt Lars Selig.



In der Werbung gibt es noch andere erfolgversprechende Mittelchen. So sollen spezielle Pillen das Fett aus der Ernährung binden. Das soll den Herstellern zufolge wieder ausgeschieden werden - statt sich an den Hüften festzusetzen. "Aber auch das kann kaum jemand länger durchhalten, weil man schlimme Fettdurchfälle davon bekommen kann", sagt Selig. Auch der Erfolg halte sich in Grenzen: Selbst wer die Nebenwirkungen in Kauf nimmt, verliere oft nur wenige Kilos. Bei den meisten anderen Mitteln sei die Wirksamkeit nicht nachgewiesen, Hinweise auf der Packung wie "Wirksamkeit bestätigt" beziehen sich teils nicht auf den Abnehm-Effekt.



Ernährungstagebuch führen

Aber was hilft dann wirklich gegen die Pfunde? Klar, der Grundsatz ist: Wer mehr verbraucht, als er zu sich nimmt, nimmt ab. Wichtig ist erst einmal, sich seiner persönlichen Schwächen bewusstzuwerden, empfiehlt Silke Schwartau. Was esse ich eigentlich den Tag über? Mal am Wochenende ein Stück Kuchen ist sicher nicht das Problem. Aber sind es die allabendlichen Chips?



Wer sich nicht sicher ist, wo das Problem liegt, dem empfiehlt Selig, mal eine Woche ein Ernährungstagebuch zu führen, um so das Hauptproblem auszumachen - und zuerst wirklich nur dieses anzugehen. Denn: Je kleiner die Veränderung, desto einfacher und langfristiger lässt sie sich umsetzen. "Nur wer Baustein für Baustein ungünstige kaloriendichte Lebensmittel austauscht, kann seine Lebensgewohnheiten ändern", sagt Fritsche.