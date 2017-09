München: U-Bahnschubser äußert sich zu seiner Tat

von DPA

Nach einer U-Bahn-Schubserei mit tödlichem Ausgang begann am Donnerstag vor dem Landgericht München der Prozess gegen einen 37-Jährigen. Der Lagerlogistiker muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.



87-Jähriger wurde geschubst

Dem Mann wird vorgeworfen, im Juni 2016 im Münchner U-Bahnhof Marienplatz den alten Mann nach einem Wortgefecht heftig geschubst zu haben. Zuvor war es zu einer Drängelei an der Tür eines Zuges gekommen. Weil die Schutzreflexe des 87-Jährigen wegen des Alters eingeschränkt waren, schlug der Senior mit dem Hinterkopf auf den Bodenplatten auf.



Mann starb an Verletzungen

Das 87-jährige Opfer erlitt bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde und ein Schädelhirntrauma. Sein Zustand verschlechterte sich in der Folge fortlaufend, bis er ein Pflegefall wurde und etwa zwei Monate später an den Folgen seiner Verletzungen starb.



Täter möchte sich entschuldigen

Bereits am ersten Prozesstag äußerte sich der Angeklagte und zeigte Reue: "Ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der 37-Jährige zur Tat. "Ich wollte zu keiner Zeit, dass das so ausgeht und dass das passiert."



Der Angeklagte ist laut seinem Anwalt seit vielen Jahren drogenabhängig. Er könne sich an den Vorfall nur noch schemenhaft erinnern und stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Psychopharmaka und eines Suchtersatzstoffes.

Für den Prozess sind sechs Tage angesetzt.