Polizei rettet Hochzeit: Braut steckt bei Autobahnsperrung fest

Auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit stand eine Frau in Mülheim an der Ruhr am Mittwoch im Stau. Die Polizei "befreite" die Braut aus dem Stau auf der Autobahn und retteten den inzwischen frisch Vermählten damit den schönsten Tag ihres Lebens.



Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 40 - die Fahrtrichtung Essen musste komplett gesperrt werden. Während der Absperr- und Rettungsmaßnahmen machte sich eine augenscheinlich sehr aufgeregte Dame bemerkbar.



Der eingesetzten Mülheimer Streife gegenüber gab sie an, auf dem Weg zu einer Trauung zu sein. Der Wagen der Braut hinge jetzt hier im Stau fest und man sei eh schon spät dran.



Kurzerhand liefen die Beamten zu besagtem Fahrzeug, versprachen der nervösen Braut ihre Hilfe und führten den Wagen vorsichtig am Stau vorbei. Damit die weitere Fahrt zum Essener Standesamt reibungslos ablaufen konnte, fuhr der Streifenwagen voraus und geleitete die Hochzeitsgesellschaft bis vor die Tür des Amtes in der Hollestraße.



Hier übergaben die Polizisten dem sichtlich gerührten Bräutigam seine Herzdame. Trotz leichter Verspätung nahm die Geschichte ein glückliches Ende: Die beiden Frintroper sind nun verheiratet.