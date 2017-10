Polizei fahndet nach Vergewaltiger von zwei Männern

Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fahndet nach Matthias Schuck. Er ist 34 Jahre alt.Laut Polizei besteht der Verdacht, dass er zwei junge Männer in Berlin vergewaltigt hat. Die Vergewaltigungen sollen sich im Stadtteil Hohenschönhausen ereignet haben.Die Vorfälle sollen bei Dunkelheit und in der Nähe zu öffentlichen Parks oder dem Nahverkehr gewesen sein.Die Beamten suchen nach Hinweisen und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas zu Kontaktpersonen sowie früheren Aufenthaltsorten von Matthias Schuck weiß, kann sich beim Landeskriminalamt Berlin unter (030) 4664 - 973305 melden.Hinweise können auch an fahndung@polizei.berlin.de geschickt werden.