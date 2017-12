Pizzabäcker verteilt gratis 200 Pizzen an Obdachlose

"Wir hatten 200 Leute hier und haben dementsprechend etwa 200 Pizzen gebacken", sagte Pizzabäcker Axel Sharif dem Online-Portal "Der Westen". Er hatte in sozialen Netzwerken auf die Aktion aufmerksam gemacht. Er selbst sei der Älteste von fünf Geschwistern, von daher sei er Teilen von Klein auf gewohnt, so der 36-jährige Pizzabäcker aus dem Ruhrgebiet.

Bevor er Feierabend machte und selbst zur Bescherung ging, sagte er: "Ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl als sonst hier raus. Ich habe Weihnachten so noch nie gefeiert. Es ist ein tolles Gefühl."