Penis in Hantel eingeklemmt - Feuerwehr rückt mit hydraulischer Schere an

Die zerstörte Hantelscheibe liegt am 15.09.2017 auf einem Tisch in Worms. Ein Mann ist mit seinem Penis in dem Loch der 2,5-Kilogramm schweren Hantelscheibe stecken geblieben - und hat so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Retter wurden nach eigenen Angaben am Freitag vom Krankenhaus in Worms herbeigerufen, um das sensible Körperteil zu befreien. Foto: -/Feuerwehr Worms/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++Feuerwehreinsatz