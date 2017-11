Penis in Hantel eingeklemmt: Bilder der misslichen Lage kursieren im Internet

Der Grund: Im Internet waren Fotos aufgetaucht, die zeigen, wie der Mann im September im Wormser Klinikum aus seiner misslichen Lage befreit wurde. Das teilte die Klinik am Mittwoch mit.Noch ist unklar, wer die brisanten Bilder gemacht und sie in soziale Netzwerke gestellt hat. Eine Sprecherin der Klinik sagte, eine interne Ermittlungsgruppe habe die Arbeit aufgenommen und versuche nun die Herkunft des veröffentlichten Bildmaterials "lückenlos" aufzuklären. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.Seinerzeit hatte die Klinik die Feuerwehr um Hilfe gerufen, um das sensible Körperteil des Mannes zu befreien. Es folgte ein dreistündiger Einsatz mit Schleifer, Vibrationssäge und einem hydraulischen Rettungsgerät. Wie der Mann sich genau in die Lage gebracht hatte, war nicht klar geworden. Die Feuerwehr hatte damals von einem "kuriosen Trainingsunfall" gesprochen.