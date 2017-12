Paul Maar wird 80: Großes Gewinnspiel

Zum 80. Geburtstag von Paul Maar haben wir uns etwas Besonderes für unsere Leser ausgedacht: Ein Gewinnspiel! Wer teilnehmen möchte, muss am 13. Dezember 2017 die Zeitung durchblättern und nach Samsen mit Buchstaben suchen. Diese ergeben zusammengesetzt ein elfstelliges Wort, das gaaaanz viel mit dem Sams zu tun hat.

Die Lösung wird unter dem Stichwort "Paul Maar" an redaktion@infranken.de gemailt (Adresse nicht vergessen!). Unter den Teilnehmern verlosen wir: Je 5 mal 2 Karten für das Weihnachtsmärchen "Sams im Glück" am 16. Dezember (17 Uhr) und 17. Dezember (15 Uhr) im Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater, 45 mal zwei Karten für eine Sondervorstellung von "Das Sams - der Film" am 30. Dezember (11 Uhr) im Bamberger Odeon-Kino sowie Bücher von Paul Maar. Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.