Papas Nase und Mamas Augen? Diesem Elternteil sehen Babys tatsächlich ähnlicher

Kaum ist das Baby auf der Welt, geht das Rätselraten los: Die Nase hat es aber wirklich vom Vater. Das Lächeln ist ganz die Mama. Studien zufolge sehen Neugeborene aber erst mal niemandem so richtig ähnlich.Viel wichtiger als der Wiedererkennungswert sind am Anfang des Lebens Gesichtszüge, die das Überleben sichern, heißt es in der Zeitschrift "Eltern" (Ausgabe Februar 2018). Dazu gehört alles, was dem Kindchenschema entspricht: Kulleraugen, Knubbelnase, runde Stirn. Diese Merkmale machen es allen Menschen im näheren Umfeld leicht, das kleine Wesen liebzuhaben.Warum erkennen Eltern sich aber so oft in ihrem Baby wieder? Laut Neurowissenschaftler Prof. Joachim Bauer aus Freiburg macht das durchaus Sinn: "Wer sich selbst im Nachwuchs entdeckt, erlebt sich unbewusst als selbstwirksam", sagt er. Es sei für alle Eltern ein erhebendes Gefühl, "das selbst gemacht zu haben" und den Beweis vor sich zu sehen.