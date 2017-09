Panische Kuh verletzt elf Menschen in Festzelt - darunter drei Kinder

von DPA

Elf Menschen verletzte eine panische Kuh beim Almabtrieb - darunter drei Kinder. Jetzt ermittelt die Polizei wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung. "Schließlich muss ja jemand das Tier geführt haben", sagte ein Polizeisprecher am Montag.



Wie die Polizei mitteilte, wurden einige Kühe am Sonntag in einem Festzelt im Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) vor rund 1000 Besuchern zur Schau gestellt. Beim Verlassen des Zeltes ging eines der Tiere durch - vermutlich aufgrund des Lärms und der Unruhe.



Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, hieß es. Die unverletzte Kuh wurde wieder eingefangen und zu einem Tiertransport-Anhänger geführt. Die Rettungsdienste waren mit zwei Notärzten und mehreren Rettungsfahrzeugen im Einsatz.



Geprüft werde, wer verantwortlich sei und ob gegen Sicherheitsauflagen verstoßen wurde. Ergebnisse gebe es noch nicht.