Onkel misshandelt 11-Jährigen - Junge schwebt in Lebensgefahr

von DPA

Lebensgefährlich verletzt wurde ein elfjähriger Junge am vergangenen Donnerstag in Neuss-Weckhoven in Nordrhein-Westfalen. Der Junge wurde von seinem eigenen Onkel misshandelt. Der Täter ist geständig - und vorbestraft.



Der Onkel ist demnach bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft, sagte Staatsanwalt Martin Stücker am Montag in Düsseldorf auf Anfrage. Allerdings sei das Opfer damals nicht minderjährig gewesen. Im aktuellen Fall sei der Zustand des Kindes unverändert: Der Junge schwebe weiter in Lebensgefahr. Warum der 41-jährige Deutsche das Kind so zugerichtet habe, sei derzeit noch unklar.



Junge im Bad zusammengebrochen

Der Onkel des Opfers sitzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er hatte gestanden, den Jungen schwer verletzt zu haben. Zunächst hatte der Onkel behauptet, der Elfjährige sei in der Schule und auf einem Spielplatz derart verletzt worden.



Dafür hatten die Ermittler aber keinerlei Hinweise gefunden und schließen das nach derzeitigem Stand aus. Der Junge war am Donnerstagmittag im Badezimmer einer Wohnung in Neuss mit lebensgefährlichen Verletzungen zusammengebrochen. Rettungskräften gelang es, ihn wiederzubeleben. Er kam in eine Klinik.