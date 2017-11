Nur kein altes Brot - So füttern Sie Vögel im Winter richtig

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) warnt Naturfreunde davor, im Winter Vögel mit altem Essen zu füttern. "Altes Brot oder Essensreste gehören nicht ins Vogelhaus, da Salz und Gewürze für die meisten Vögel unverträglich sind und ihnen schaden", erklärte Martina Gehret vom LBV am Mittwoch in Hilpoltstein.Auch bei billigen Futtermischungen solle man vorsichtig sein, da diese oft mit Samen allergieauslösender Pflanzen befüllt seien. Unbedenklich sei hingegen natürliches Futter wie Wildbeeren, Sonnenblumenkerne und Getreideflocken.Um die Nahrungssuche für die Tiere zu erleichtern, sei es prinzipiell auch nicht schlecht, Futter in einem Futterhaus auszulegen. Man sollte dabei nur darauf achten, dass die Futterstelle vor Nässe, Witterungseinflüssen und Verunreinigungen geschützt sei, empfiehlt der LBV. Sonst fördere dies ungewollt die Verbreitung von Krankheitserregern.