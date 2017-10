Noch vier ausgebrochene Wölfe auf der Flucht - heftige Kritik am Nationalpark

Vier der sechs aus einem Gehege im Bayerischen Wald ausgebrochenen Wölfe sind weiter flüchtig. Einer sei jedoch nahe Lindberg (Landkreis Regen) gesichtet worden, sagte ein Sprecher des Nationalparks Bayerischer Wald am Montag. Ein weiteres Tier soll sich im angrenzenden Tschechien befinden.Laut Polizei sei nach wie vor unklar, warum das Tor offen stand, durch das die Wölfe in der Nacht zum Freitag aus ihrem Gehege entkommen waren. Eines der ausgebrochenen Tiere wurde am Sonntag erschossen , ein anderes kurz nach dem Ausbruch von einer Regionalbahn erfasst und getötet.Derweil gibt es heftige Diskussion über den Umgang mit den flüchtigen Tieren. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, hatte der Waldführer Jan F. Turner aus Protest sein Ehrenamt niedergelegt. "Mit diesem Entschluss drückte ich mein Entsetzen, meine Enttäuschung und Trauer aus über den Umgang mit einer Krisensituation, wie sie seit dem 5. Oktober 2017 durch die Nationalparkverwaltung praktiziert wird", zitiert der BR den Waldführer. Der Verein "Pro Nationalpark" stellte sich demnach jedoch hinter des Vorgehen der Nationalparkverwaltung.