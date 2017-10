Niederbayern: Wo sind die fünf ausgebrochenen Wölfe?

Niederbayern: Wölfe aus Gehege entkommen



Fünf Wölfe sind derzeit in Niederbayern unterwegs. Im Landkreis Regen läuft auch nach mehr als einem Tag noch die Suche nach den Tieren.Bis zum Samstagmittag fehlte von den Tieren noch jede Spur, wie die Polizei mitteilte. Die Wölfe waren in der Nacht zum Freitag aus einem Gehege bei Lindberg entkommen Autofahrer hatten am Freitagmorgen nahe dem Gehege Videoaufnahmen eines Wolfes gemacht, wie die "Passauer Neue Presse" auf ihrer Homepage berichtete. Eines der ursprünglich sechs Tiere wurde am selben Tag von einer Regionalbahn erfasst und getötet.Die Wölfe waren aus zunächst unklarer Ursache aus dem von hohen Zäunen gesicherten Gelände entkommen. Ein mehrfach gesichertes Gehege-Tor stand offen. Die Verwaltung schloss ein mutwilliges Einwirken Dritter zunächst nicht aus.In dem Gehege lebte ein Wolfsrudel mit neun Tieren. Sie hätten ihr gesamtes Leben in menschlicher Obhut verbracht und seien in freier Wildbahn nicht lange Zeit überlebensfähig, erklärte die Nationalparkverwaltung.