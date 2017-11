Cambridge 20.01.2016

Steinzeitliches Massaker: Knochen offenbaren Gewaltausbruch

Am Ufer des Turkanasees müssen sich einst grausame Szenen abgespielt haben. Darauf lassen Verletzungen an gefundenen Skeletten schließen und ihre Lage im Sediment. Doch was löste das Gemetzel aus - und warum blieben kleine Kinder und Hochschwangere nicht verschont?