Weltweit größter Raumfahrtkongress 2018 in Bremen

Der Kongress sei eine Chance, die Raumfahrtindustrie Europas und Bremens zu präsentieren, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Bremen richtet den Kongress nach 2003 zum zweiten Mal aus. Vom 1. bis 5. Oktober 2018 werden mehr als 4000 Wissenschaftler erwartet.

Organisiert wird der Kongress vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität mit Unterstützung vom «Team Germany»: Partner sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Raumfahrtkonzern OHB und die Unternehmen Airbus Defence and Space, Airbus Safran Launchers und MT Aerospace.

Das Treffen der internationalen Raumfahrtexperten in Bremen soll mit Veranstaltungen für die Öffentlichkeit begleitet werden: Geplant sind Vorträge, Ausstellungen und Events sowie Projekte in Kindergärten und Schulen, die Raumfahrt für alle erlebbar machen und ihre Bedeutung im täglichen Leben verdeutlichen sollen. In diesem Jahr richtet Adelaide in Australien den Raumfahrtkongress aus.