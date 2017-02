Neu entdeckte Käferart tarnt sich als Ameisenhintern

Das berichten die Wissenschaftler um Christoph von Beeren im Fachjournal «BMC Zoology». Erst bei genauem Hinsehen sei zu erkennen gewesen, dass manche Ameisenhüften von kleinen Käfern umklammert wurden - wegen der großen Ähnlichkeit von Nymphister kronaueri mit dem Hinterteil seines Wirts.

Der so vor Feinden bestens geschützte Käfer ist ein sogenannter Kleptoparasit: Er lebt von dem, was die räuberischen Ameisen an Futter heranschleppen.