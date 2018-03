Kemerowo vor 36 Minuten

Dutzende Tote bei Feuer in russischem Einkaufszentrum

Der Besuch in einem Einkaufszentrum wird für viele Menschen in der sibirischen Stadt Kemerowo zur Todesfalle. Dutzende Menschen sterben in den Flammen. In ersten Berichten ist von Sicherheitsmängeln und Schlamperei die Rede.