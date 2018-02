Bochum vor 1 Stunde

Vergewaltigung auf Friedhof - Polizei hielt den Fall geheim

Nach der Vergewaltigung einer Frau auf einem Friedhof in Bochum ist die Polizei in die Kritik geraten, weil sie über den Fall nicht berichtet hatte. Ein Polizeisprecher bestätigte am Mittwoch das Verbrechen vom 18. Februar.