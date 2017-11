Laubach vor 1 Stunde

Tödlicher Überfall auf Paar: Suche nach sechs Tätern

Nach dem tödlichen Überfall in einem Wohnhaus in Hessen fehlt noch jede Spur von den sechs Tätern. Sie sollen am späten Dienstagabend einen 57-Jährigen und seine 59-jährige Lebensgefährtin in ihrem Haus überfallen, den Mann getötet und schließlich Feuer gelegt haben.