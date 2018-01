Pasadena vor 1 Stunde

«Super-Blau-Blutmond-Finsternis» kommt

Eine seltene «Super-Blau-Blutmond-Finsternis» wird Mondfans Ende Januar unter anderem in Teilen Asiens und Australiens in ihren Bann ziehen. In der Nacht zum 31. Januar kommt der Mond der Erde dort nämlich nicht nur besonders nahe (Supermond), sondern es gibt auch eine sogenannte Blutmondfinsternis.