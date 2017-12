Wellington vor 1 Stunde

Streit in Neuseeland über Maori-Begriffe in den Nachrichten

In Neuseeland gibt es Streit über die Benutzung von Begriffen aus der Sprache der Maori-Ureinwohner in den Nachrichten. Maori Te Reo ist in Neuseeland ebenso wie Englisch offizielle Amtssprache.