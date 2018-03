Sechs Tote bei Horror-Unfall in Birmingham

Sechs Menschen sind bei einem Horror-Unfall an einer Tunneleinfahrt in der britischen Stadt Birmingham ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden außerdem verletzt, ein Mann lebensgefährlich, teilte der Rettungsdienst am Sonntagnachmittag mit.

An dem Unfall in der Nacht gegen 2 Uhr waren insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt. Polizisten beschrieben die Lage als «erschütternd».

Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. «Es ist viel zu früh, um über die Ursache des Unfalls zu spekulieren», sagte ein Ermittler. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Taxi und zwei weitere Fahrzeuge direkt in den Unfall verwickelt. Drei andere Autos krachten hinein, als sie ausweichen wollten.

Das Taxi kippte bei dem Unfall auf die Seite, der Fahrer und zwei Fahrgäste starben. Aus einem zweiten direkt an dem Unfall beteiligten Auto wurden drei Menschen auf die Straße geschleudert, auch sie konnten nicht mehr gerettet werden. In einem weiteren schwer beschädigten Fahrzeug kamen ein Mann und eine Frau leicht verletzt davon. Auch 40 Feuerwehrleute waren nach dem Unfall vor Ort. A

Anwohner bezeichneten die Straße als gefährlich. Oft werde dort zu schnell gefahren. Die Polizei kritisierte, dass Schaulustige Bilder vom Unfallort in sozialen Medien verbreiteten. Dies sei insbesondere für die Angehörigen der Todesopfer unerträglich.