Albinen vor 1 Stunde

Schweizer Dorf wirbt um Mitbewohner - und wird überrannt

Idyllisch am Hang gelegen, viel Sonne, Dorfkirche und alte Bergbauernhäuser: Trotzdem leidet das Schweizer Dorf Albinen an Bewohnerschwund und will deshalb mit Geldgeschenken locken.