Riesiges Hakenkreuz auf Hamburger Sportplatz gefunden

An der Stelle habe früher ein großes Denkmal gestanden, das vor Jahrzehnten abgerissen worden sei, sagte der erste Vorsitzende des Sportvereins Billstedt-Horn, Joachim Schirmer, der Deutschen Presse-Agentur. Das Hakenkreuz aus Beton habe einen Durchmesser von etwa drei Metern.

Über den Fund am Freitag hatte zuvor die «Bild»-Zeitung berichtet. Der zuständige Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) war nach Informationen der Zeitung am Montag zu dem Sportplatz gefahren, um sich persönlich zu informieren. Das Denkmalschutzamt sei informiert, das Hakenkreuz solle so schnell wie möglich weg, berichtete die Zeitung.