Pfaffenhofen vor 6 Minuten

Geiselnahme in Jugendamt Pfaffenhofen

Am Ort der Geiselnahme in Pfaffenhofen an der Ilm ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei eingetroffen. Eine 31 Jahre alte Sachbearbeiterin der zum Landratsamt gehörenden Behörde wird in dem Jugendamt des Landkreises mit einer Waffe bedroht.