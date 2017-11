Maxhütte-Haidhof 13.06.2014

Netto Marken-Discount ruft Spargel in Gläsern zurück

Die Supermarktkette Netto Marken-Discount warnt vor möglichen Glasscherben in zwei Produkten. Sie ruft die «Beste Ernte Spargelstangen» und «Satori Bambus-Sprossen in Scheiben» in 330-Gramm-Gläsern zurück.