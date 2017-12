München vor 53 Minuten

Hunderte Glätte-Unfälle auf Bayerns Straßen

Schnee und Glätte haben in der Nacht zum Montag in Bayern Hunderte Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, gab es allein in Ober- und Mittelfranken insgesamt mehr als 400 Unfälle.