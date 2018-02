Köln vor 2 Stunden

Fünfjähriger stirbt bei S-Bahn-Unfall

Ein fünf Jahre alter Junge ist am Montag in Köln von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind war am Morgen in einem unbeobachteten Moment aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Holweide fortgelaufen.