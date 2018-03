Berlin vor 33 Minuten

Deutsche wollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk behalten

Die Schweizer stimmen am Sonntag über die Abschaffung des Rundfunkbeitrags ab. Hierzulande will die Mehrheit der Bevölkerung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beibehalten. Allerdings gehen die Meinungen in dieser Frage deutlich auseinander.